Bombeiros localizam corpo de agricultor que caiu do barco no rio Jamari, em RO

O Corpo de Bombeiros localizou, no início da noite de terça-feira (26), o corpo do agricultor de 28 anos que desapareceu no rio Jamari, em Monte Negro (RO). Segundo a Polícia Militar (PM), Natanael Neto de Souza estava sumido desde o último final de semana, quando caiu do barco em que pescava com amigos.

Os amigos do jovem contaram aos policiais que eles estavam pescando em quatro pessoas, durante a noite, nos fundos da propriedade de um deles.

Pouco depois de terem começado a subir a correnteza do rio Jamari, para encontrar um lugar melhor para pescar, Natanael enrijeceu o corpo e caiu de costas no rio. De acordo com as testemunhas, o agricultor havia ingerido bebida alcoólica durante a noite. Os amigos ainda contaram que tentaram socorrer o jovem, mas ele afundou no rio e desapareceu.

O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas pelo jovem assim que foi acionado. Durante os três dias de busca, a equipe recebeu apoio da Delegacia Fluvial de Porto Velho.

O corpo de Natanarl foi achado no início da noite de terça-feira. A perícia foi até o rio Jamari e, logo depois, o corpo foi entregue a uma funerária de Monte Negro.

Fonte: G1 RO