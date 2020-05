Carro pega fogo e chamas atingem margens da RO-140

Um carro pegou fogo enquanto transitava pela RO-140, na tarde de terça-feira (26), em Cacaulândia (RO), Vale do Jamari. O motorista de 64 anos conseguiu sair a tempo do veículo e não se feriu.

À Polícia Militar (PM), o condutor contou que dirigia normalmente pela rodovia, quando o carro começou apresentar falhas mecânicas. Após o carro parar na RO-140, o idoso desceu e abriu o capô, onde encontrou o motor já em chamas.

Segundo boletim de ocorrência, o idoso de 64 anos conseguiu pegar alguns pertences pessoais, mas o fogo se alastrou rapidamente pelo veículo e as chamar atingiram as margens da rodovia.

Um caminhão pipa do município de Cacaulândia foi chamado até o local e, com jatos de água, a equipe conseguiu controlar o princípio de queimada em propriedades vizinhas e também apagar as chamas do veículo.

Fonte: G1 RO