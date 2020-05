Contaminação em frigorífico faz casos de Covid-19 subirem 80% em um único dia em São Miguel, RO

Com a contaminação de coronavírus entre funcionários de um frigorífico da JBS em São Miguel do Guaporé (RO), o número de casos de Covid-19 cresceu 80% em um único dia. É o que revela o último boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semsau).

Segundo a pasta de saúde, na segunda-feira (25) a cidade tinha 46 casos confirmados da doença. Já na terça-feira o número saltou para 83.

A Semsau afirma que a cidade já tem dois óbitos, sendo um deles de um paciente que era funcionário do frigorífico da cidade. Dos mais de 80 pacientes infectados com o novo coronavírus, apenas dois estão curados. Um deles recebeu alta no dia 25 de maio.

O crescimento rápido de casos de Covid-19 em São Miguel tem chamado a atenção do governo de Rondônia, que já prometeu enviar uma equipe de saúde preparada para conter o avanço do coronavírus na região.

São Miguel do Guaporé tem 25 mil habitantes e não possui Hospital Regional. O mais próximo é o de São Francisco do Guaporé (RO).

Em coletiva de imprensa, o secretário estadual de Saúde, Fernando Máximo, contou que um dos fatores responsáveis pelo rápido avanço de Covid-19 na cidade pode ser uma contaminação em massa ocorrida no frigorífico.

Máximo afirmou já estar em contato com autoridades do município e que testes rápidos e insumos estão sendo enviados.

O apoio deve ocorrer como acontece em Guajará-Mirim (RO), cidade que também teve um rápido aumento no número de casos nas semanas anteriores e recebeu equipe da Sesau para regulação no fluxo.

“Guajará-Mirim era um filho pedindo socorro e agora São Miguel do Guaporé é outro filho que acendeu a luz amarela e nós temos que se dedicar também”, alertou Fernando Máximo.

Interdição de frigorífico

Por causa dos casos de coronavírus no frigorífico da cidade, nesta terça-feira (27) uma decisão judicial mandou interditar o frigorífico JBS.

Segundo o Ministério Público de Rondônia (MP-RO) e Ministério Público do Trabalho, ao menos 30 funcionários da unidade foram infectados pelo coronavírus apenas nesta semana.

O que se sabe até agora da infecção no frigorífico:

O frigorífico tem cerca de 1 mil trabalhadores

Mais de 25 funcionários foram diagnosticados com Covid-19 apenas na segunda-feira (25);

Outros 40 funcionários estão com sintomas do coronavírus;

Um funcionário da unidade JBS morreu com Covid;

Os trabalhadores culpam a falta de EPI’s e aglomeração no frigorífico;

Procurada pela reportagem sobre a ação judicial, a JBS informou desconhecer o processo do MP-RO e MPT e nega qualquer irregularidade sanitária.

“A JBS não foi notificada sobre o assunto e reitera que tem como objetivo prioritário a saúde de seus colaboradores. A Companhia ressalta que desde o início dessa pandemia tem adotado um rígido protocolo de prevenção contra a Covid-19 em suas unidades conforme as orientações dos órgãos de saúde e do Hospital Albert Einstein, além de especialistas médicos contratados pela Companhia para apoiar na implantação rigorosa de medidas para a proteção de seus colaboradores”, diz em nota.

