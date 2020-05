COVID19 | Enfermeiro denuncia precariedade do Hospital de Guajará-Mirim diante da ascensão da pandemia

Enfermeiro Ronaldo Meneses do Hospital Regional, de Guajará-Mirim (RO), vem fazendo uma série de denúncias contra as precariedades e insalubridades oriundas da péssima gestão executiva estadual e municipal diante da ascensão da curva do Covid-19 na cidade que faz fronteira com a Bolívia. Propagandas do governo exibem nos jornais, que o Hospital Regional de Guajará-Mirim é exemplo de administração hospitalar perante ao combate da guerra bacteriológica. No entanto, falta gerador de energia elétrica, respiradores, equipamentos de proteção individual e etc.

Na manhã desta terça-feira (26), mais um vídeo foi ao ar na sua rede social exigindo dos órgãos de controle as manifestações urgentes do CREMERO e COREN nas fiscalizações das dependências do Hospital Regional de Guajará-Mirim. Com a respiração ofegante, Meneses relata o desespero de toda a equipe médica e hospitalar desta unidade de saúde, que destaca constantemente a contaminação do novo Coronavírus de forma cruzada, ou seja, os infectados ficam na mesma ala daqueles pacientes que não apresentam sintomas. O efeito parafuso, assim o enfermeiro caracteriza o seu ambiente de trabalho no Hospital Regional de Guajará-Mirim, é mais perturbador quando surgem as oscilantes quedas de energia elétrica no hospital

Fonte: Notícia Geral