Deputados recebem pedido de equiparação salarial das Polícias Civil, Militar, Bombeiros e Politec

A proposta de equiparação salarial entre as forças de segurança pública de Rondônia, foi apresentada na tarde desta terça-feira (26) aos deputados estaduais, durante reunião no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB).

Os deputados Ismael Crispin (PSB), Ezequiel Neiva (PTB), Dr. Neidson (PMN), Jair Montes (Avante) participaram do encontro, que contou com a presença do diretor geral da Polícia Civil, delegado Samir Fouad, o coronel PM Ronaldo Flores, e representantes das categorias.

O documento entregue engloba a equiparação salarial dos policiais civis, militares, bombeiros militares e Politec, com previsão de entrada em vigo em 2022. O projeto foi discutido e aprovado pelos sindicatos e associações que representam as categorias da segurança pública.

“Estamos tomando conhecimento desse entendimento entre as categorias, que agora vão apresentar ao Governo, que é o responsável por encaminhar o projeto para a Assembleia Legislativa apreciar. É importante essa união das forças de segurança e é um pleito justo, que conta com o apoio dos deputados estaduais”, destacou Laerte.

O projeto prevê o escalonamento, de acordo com as funções exercidas pelos servidores, em cada uma das categorias da segurança pública.

