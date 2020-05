Glossário Eleitoral explica o que é revisão do eleitorado

Revisão do eleitorado é o procedimento por meio do qual os tribunais regionais eleitorais (TREs) convocam os eleitores inscritos numa zona eleitoral para que compareçam ao cartório eleitoral ou a postos de atendimento criados com essa finalidade para verificar a regularidade de sua inscrição eleitoral, averiguando, assim, o número de eleitores inscritos naquela zona específica. É dessa forma que o Glossário Eleitoral Brasileiro, disponível no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), explica ao cidadão essa importante atribuição da Justiça Eleitoral.

Segundo o Glossário, ao conduzir o processamento dos títulos eleitorais, o TSE pode determinar, de ofício, a revisão ou correição das zonas eleitorais nas hipóteses previstas na Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997).

O serviço

O Glossário Eleitoral esclarece mais de 300 expressões utilizadas pelos operadores do Direito Eleitoral. O serviço contém referências doutrinárias e informações históricas sobre os termos empregados nesse ramo da Justiça do país. Com a finalidade de simplificar o acesso do internauta, os enunciados estão distribuídos em ordem alfabética.

Fonte: Tribuna Superior Eleitora