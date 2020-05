IPTU pode ser pago com desconto até 16 de junho em Ariquemes, RO

A prefeitura de Ariquemes (RO) prorrogou o prazo para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) com desconto. A taxa pode ser quitada até 16 de junho em cota única, sem juros ou multas.

Para quem vai pagar a parcela de abril e maio, de acordo com a prefeitura, pode prosseguir com a quitação conforme vencimentos subsequentes nas datas de 24 de junho, 24 de julho, 24 de agosto e 24 de setembro.

Para o pagamento em cota única, é necessária a reimpressão do boleto. O pedido de novo boleto pode ser feito no site da prefeitura de Ariquemes, ou presencialmente no balcão de atendimento.

A prorrogação do vencimento do IPTU foi prevista em um decreto assinado no dia 25 de maio, que também determina a remissão de juros e multas dos tributos municipais vencidos entre 1º de abril e 28 e dezembro de 2020.

Fonte: G1/RO