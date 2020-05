Presidente Laerte Gomes aponta força do setor produtivo, para alavancar Rondônia a sair da crise

Durante entrevistas concedidas nesta quarta-feira (27), o presidente da Assembleia Legislativa, Laerte Gomes (PSDB), disse acreditar na força do setor produtivo, para alavancar Rondônia a sair da crise econômica, instalada após a pandemia do Coronavírus.

“Tenho muita confiança de que a força do setor produtivo vai impulsionar a nossa economia. Acredito que, na saída dessa pandemia, vamos sentir menos os impactos do que nos demais estados, em razão de a agropecuária ser a nossa base de sustentação e produzir alimentos é ainda um grande trunfo ao nosso favor”, destacou o deputado.

O parlamentar concedeu entrevistas aos programas Fala Rondônia, na Rede TV Rondônia e A Hora do Povo, na rádio Rondônia FM, em Porto Velho. Ele também voltou a defender que a população precisa colaborar para enfrentar a pandemia e relatou as ações que a Assembleia Legislativa tem tomado para contribuir com esse processo.

De acordo com Laerte Gomes, “por isso, julgo fundamental investir na agricultura e na pecuária, para dar o estímulo necessário para que o setor se fortaleça. E a saída é criar linhas de crédito e desburocratizar as ações voltadas ao fortalecimento do setor”.

O presidente defendeu ainda a criação de linhas de crédito especificas para apoiar as pequenas e médias empresas, muito afetadas com a suspensão das atividades, durante a quarentena. “A indústria já tem o incentivo fiscal, mas é preciso acharmos, em conjunto, um programa de incentivos para os pequenos e médios negócios, com mais agilidade e menos burocracia”, completou.

Fonte: ALE/RO