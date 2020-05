Preso no AC, suspeito de abusar de irmãos é transferido para RO

Equipes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), em Rondônia, fizeram nesta quarta-feira (27) a transferência de um homem que estava foragido por abusar sexualmente dos dois irmãos no estado. Ele foi preso na segunda-feira (25) no interior do Acre.

O suspeito foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da capital Porto Velho onde passará por exames e, na sequência, será levado ao presídio.

A Polícia Civil informou que vinha acompanhando postagens de parentes das vítimas nas redes sociais sobre o paradeiro do suspeito.

Descoberto o esconderijo do suspeito, a polícia acreana esperou o mandado de prisão da polícia de Rondônia e cumpriu-a.

Ao perceber a presença dos policiais, o suspeito teria ameaçado tirar a própria vida com uma faca encostada no tórax. As equipes conversaram com o homem e o convenceram a se entregar.

Em depoimento na delegacia, o suspeito negou as acusações. Ainda segundo a polícia acreana, uma equipe de Rondônia vai buscar o preso no município de Brasiléia nos próximos dias.

Fonte: G1/RO