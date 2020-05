Agenda de compromissos oficiais do presidente do TSE está disponível na internet

A partir de agora, você pode conferir na internet a agenda de compromissos oficiais do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso. Disponível no Portal da Corte Eleitoral, a agenda será atualizada diariamente.

A divulgação da agenda tem o objetivo de aumentar o diálogo com o cidadão e dar ainda mais transparência às atividades do Tribunal, duas das principais metas da atual gestão do TSE. “Precisamos de denominadores comuns e patrióticos. Pontes, e não muros. Diálogo, em vez de confronto”, disse Barroso em seu discurso de posse, nesta segunda-feira (25).

No espaço, além dos compromissos do dia, os interessados também podem acessar os principais avisos do Gabinete da Presidência do Tribunal, bem como as agendas dos dias anteriores.

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral