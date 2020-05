Assembleia Legislativa emite nota de pesar pela morte de Aida Teixeira

A Assembleia Legislativa lamenta o falecimento da Sra. Aida Teixeira, viúva do ex-governador de Rondônia, Jorge Teixeira de Oliveira, que deixou um legado reconhecido por toda a população do Estado. Ela faleceu no começo desta manhã, no Rio de Janeiro, vítima do coronavírus, aos 98 anos, após ficar mais de uma semana internada.

Rogamos a Deus que a receba ao seu lado e que a família seja reconfortada pelo amor Divino.

Fonte: ALE/RO