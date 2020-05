Bia Kicis chama ministro do STF de ‘juiz de m****’. Assista!

Nesta quarta-feira (27), a Polícia Federal (PF) realizou uma ação contra um suposto grupo que divulgaria notícias falsas. Um dos alvos da operação foi a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF). Dias atrás, ela havia feito uma live e dito que o ministro Celso de Mello era um “juiz de m****”. O vídeo do momento voltou a se espalhar nas redes sociais nesta quarta após a operação da PF.

Henrique Gimenes – 27/05/2020 19h50 | atualizado em 27/05/2020 22h03

Deputada Bia Kicis Foto: Pleno.News

Nesta quarta-feira (27), a Polícia Federal (PF) realizou uma ação contra um suposto grupo que divulgaria notícias falsas. Um dos alvos da operação foi a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF). Dias atrás, ela havia feito uma live e dito que o ministro Celso de Mello era um “juiz de m****”. O vídeo do momento voltou a se espalhar nas redes sociais nesta quarta após a operação da PF.

A gravação foi feita pela parlamentar na sexta-feira (22), após o ministro Celso de Mello, do STF, enviar um pedidos de apreensão dos telefones de Bolsonaro e de seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro, à Procuradoria-Geral da República (PGR) para análise. Em sua decisão, ele afirmou que é dever jurídico do Estado apurar a “autoria e a materialidade dos fatos delituosos narrados por qualquer pessoa do povo”.No vídeo, a parlamentar fez duras críticas ao ministro Celso de Mello e celebrou o fato dele se aposentar no final do ano.

– Graças a Deus. Estou feliz de ver essa notinha do GSI. Vai se lascar, Celso de Mello. Não é à toa que você foi chamado de juiz de m**** pelo Saulo Ramos. Está lá no livro dele, juiz de m****. E eu estou usando de minha imunidade parlamentar para falar a verdade na sua cara. Juiz de m****, é isso que você é. Já devia estar aposentado. Infelizmente, com a PEC da bengala, você está aí nos assombrando. No fim do ano, em novembro, você sai (…) Você faz mal para o país. Eu ouvi falar, não sei se é verdade, parece que você casou com uma moça progressista. E depois que casou com ela, virou esquerdopata também – afirmou.

A operação da PF desta quarta-feira teve como alvos diversos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, entre eles o empresário Luciano Hang, o jornalista Allan dos Santos, o ex-deputado federal Roberto Jefferson e o deputado estadual de São Paulo, Douglas Garcia. A ação faz parte do inquérito das Fake News no Supremo Tribunal Federal (STF), que investiga a produção de notícias falsas e ameaças à Corte. A autorização foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes.

Fonte: Pleno News