Briga entre Witzel e Flávio não pode ser interrompida.

Ex-aliados, o senador Flávio Bolsonaro e o governador fluminense Wilson Witzel decidiram se engalfinhar em público. Todo brasileiro de bem tem o dever cívico exigir que essa desavença seja levada às últimas consequências. Investigado por suspeita de corrupção, Witzel mirou no Zero Um após receber a visita dos rapazes da Polícia Federal. Teve o computador e o celular apreendidos. Declarou-se “perseguido”. E afirmou que Flávio é que “já deveria estar preso.” Varejado numa investigação sobre corrupção e lavagem de dinheiro, Flávio reage: “Quando você fala que eu devia está preso, preso por quê? Não fiz nada de errado. Como eu me arrependo de ter eu te elegido governador aqui do Rio … – Veja mais em https://noticias.uol.com.br/colunas/josias-de-souza/2020/05/27/briga-entrewitzele-flavio-nao-pode-ser-interrompida.htm?cmpid=copiaecola .

Fonte: UOL