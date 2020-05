Moro “celebra” ação do STF em inquérito das Fake News

Após a operação da Polícia Federal (PF) no inquérito das Fake News ocorrida nesta quarta-feira (27), o ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, foi às redes sociais para defender a ação. Em sua conta do Twitter, ele publicou o trecho de uma conversa por WhatsApp que teve com o presidente Jair Bolsonaro no dia 23 de abril para reforçar seu ponto de vista.

A operação da PF teve como alvos diversos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, entre eles o empresário Luciano Hang, o jornalista Allan dos Santos, o ex-deputado federal Roberto Jefferson e o deputado estadual de São Paulo, Douglas Garcia. A ação faz parte do inquérito das Fake News no STF, que investiga a produção de notícias falsas e ameaças à Corte. A autorização foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes.Em sua conta do Twitter, Moro deu apoio à ação do STF.

– A Polícia Federal tem que trabalhar com autonomia. Que sejam apurados os supostos crimes no RJ e também identificados os autores da rede de fake news e de ofensas em massa. Diante das denúncias de interferência na PF, o ministro Alexandre [de Moraes] manteve os delegados que estavam na investigação – escreveu.

Fonte: Pleno News