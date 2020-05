Caixa Econômica Federal abre 18 agências em Rondônia neste sábado, 30; veja os endereços

Para atender aos beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 disponibilizado pelo Governo Federal, a Caixa Econômica vai abrir 18 agências neste sábado (30) na capital e em 12 cidades do interior de Rondônia. Os atendimentos serão realizados das 8h às 12h.

A data marca o início do calendário para pagamento em espécie da segunda parcela aos beneficiários nascidos em janeiro, aos que receberam a primeira parcela até 30 de abril e que queiram fazer o saque do benefício. Também será possível fazer a transferência do benefício para contas da Caixa ou de outros bancos.

Quem tem direito e como funciona? Tire dúvidas

De acordo com o banco, continua à disposição do beneficiário a possibilidade de movimentação do recurso pela Poupança Social Digital. Desde 20 de maio foram creditadas 31 milhões de contas para pagamento da segunda parcela, totalizando R$ 20,3 bilhões.

Ariquemes

Agência Ariquemes, Alameda do Ipê, 1907 – Setor 1

Buritis

Agência Buritis, rua Theobroma, 1471

Cacoal

Agência Cacoal, avenida Porto Velho, 2301

Candeias do Jamari

Agência Candeias do Jamari, rua 21 de Abril – Setor 3

Guajará-Mirim

Agência Guajará-Mirim, avenida Dr. Mendonça Lima, 1110 – bairro Tamandaré

Jaru

Agência Jaru, rua Florianópolis, 3020 – Setor 2

Fonte: G1/RO