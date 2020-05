Carreta carregada de madeira é apreendida pela PRF em Vista Alegre do Abunã

No início da tarde desta quinta-feira (28), policiais rodoviários federais, através da Operação Verde Brasil 2, em conjunto com vários outros órgãos de segurança, apreenderam uma carreta carregada de madeira se documento de origem, em uma madeireira localizado no distrito de Vista Alegre do Abunã.

O veículo foi levado pela própria PRF até a Delegacia de Polícia Civil do distrito de Extrema, onde foi registrado a ocorrência e a carreta ficou apreendida. Segundo a PRF, a carreta tinha como destino o estado de São Paulo.

Fonte: Ponta do Abunã