Município foi o primeiro de Rondônia a impor o sistema lockdown (confinamento total) para conter a pandemia do novo Coronavírus

Ismael Crispin se reúne com servidores da saúde em São Miguel do Guaporé

Na manhã desta sexta-feira (29), o deputado Ismael Crispin (PSB) esteve reunido com a secretária municipal de São Miguel do Guaporé, Dalvina Dutra e a equipe encaminhada pelo Secretário de Saúde de Rondônia, Fernando Máximo para ajudar no enfrentamento do avanço do Coronavírus. São Miguel do Guaporé foi o primeiro município de Rondônia a impor o sistema lockdown (confinamento total) para conter a pandemia do novo Coronavírus.

De acordo com o deputado, a equipe foi encaminhada para o município após uma solicitação feita ao secretário de Saúde. “Na segunda-feira quando estive com o Fernando Máximo pedi todo apoio possível para ajudar o nosso município e ele prontamente atendeu. Essa equipe técnica da Sesau de Porto Velho está aqui na missão de acompanhar e auxiliar a nossa equipe local nos protocolos corretos para ajudar na luta contra esse vírus”, disse.

Segundo o parlamentar, a equipe de Porto Velho fez um trabalho de convencimento importante com os servidores de São Miguel Miguel do Guaporé na questão de segurança dos próprios trabalhadores. “ Nossos servidores precisam estar bem para poder cuidar da nossa população. Essa união será fundamental para São Miguel do Guaporé. Em nome dessa equipe, quero agradecer e reconhecer todos os servidores de Rondônia pela dedicação e empenho que trabalham”, ressalta.

A coordenara do CIEVS/Agevisa, Luzanira Morais aponta que a intenção da visita e unir forças com os servidores de São Miguel do Guaporé para conter o avanço do Coronavírus e com isso evitar que o município se prejudique ainda mais. “Em um momento tão difícil como este, toda ajuda é necessária. Precisamos conter o avanço dessa doença para que o município siga sua rotina novamente. Estamos passando para os servidores os protocolos usados em Porto Velho e orientando a população da importância do distanciamento social, do uso de máscaras e álcool em gel e principalmente para evitarem aglomerações”, finalizou.

Fonte: ALE/RO