Agora vai? SpaceX e Nasa farão hoje nova tentativa de lançamento de foguete...

A SpaceX e a Nasa farão neste sábado (30) uma nova tentativa de lançamento de astronautas, no que é considerado um marco tanto para a agência espacial norte-americana quanto para a empresa do bilionário Elon Musk. O lançamento está previsto para ocorrer a partir das 16h22 (de Brasília) e Tilt transmite ao vivo com cobertura minuto a minuto em português. Na última quinta, a decolagem foi interrompida menos de 20 minutos antes do horário agendado por causa de condições climáticas adversas no Centro Espacial John F. Kennedy, no Cabo Canaveral, na Flórida (EUA).

E aí está o problema: não é certeza que o lançamento ocorra neste sábado também por causa do tempo ruim, que está rolando nas últimas semanas na Flórida. A previsão do tempo aponta para 50% de chances de que a decolagem seja atrapalhada pelas condições climáticas neste sábado. Existe a possibilidade real do lançamento ser adiado para domingo antes mesmo dos astronautas subirem a bordo da cápsula Crew Dragon, levada pelo foguete Falcon 9. Ou, então, do adiamento ocorrer com os membros da tripulação já a bordo, como na última quinta. Se o lançamento for adiado novamente, uma nova tentativa deve ser feita no domingo.

