Ministério da Saúde divulga balanço de doações para combate à COVID-19

A partir da solidariedade de empresas e cidadãos, o Governo Federal, por meio da campanha Todos por Todos, já arrecadou e entregou, até o momento, 22,7 milhões de itens, como ventilador pulmonar, máscaras, álcool gel e kits de testagem rápida. Também foram arrecadados R$ 10,8 milhões, doados por 3.904 pessoas físicas e jurídicas por meio do programa Pátria Voluntária, via campanha Arrecadação Solidária, destinado à instituições sem fins lucrativos.

Todas as arrecadações, financeiras e de insumos, são gerenciadas pelo Ministério da Economia que, com apoio do Ministério da Saúde, direciona as doações, conforme as necessidades das Secretarias Estaduais de Saúde. As intenções de doações, que não vão para a Saúde, são compartilhadas com os demais ministérios, a partir da análise da necessidade de cada um.

As doações dos itens hospitalares feitas ao Ministério da Saúde foram realizadas por oito empresas, sendo sete brasileiras e uma estrangeira. O total arrecadado já foi entregue às Secretarias Estaduais de Saúde, responsáveis por definir quais são os serviços de saúde que vão recebê-los, a partir de um planejamento local. As doações são enviadas diretamente pelo doador para o gestor beneficiado, após indicação do Ministério da Saúde.

Entre os produtos hospitalares doados estão 6 milhões de máscaras N95; 9,2 milhões de máscaras cirúrgicas; 3 milhões de máscaras Face Shield; 4,5 mil óculos de proteção; 1,6 milhão de aventais; 15,2 mil unidades de álcool em gel; 79 unidades de álcool líquido; 200 mil testes de biologia molecular (PCR-RT); 5,5 milhões kits de testagem rápida (sorológico) e 20 ventiladores pulmonares. Além disso, também foram doados materiais hospitalares, como 3,5 mil cateteres externos masculinos, 7 mil bolsas coletoras de urina e 2,6 mil curativos hidrocoloides.

Os itens de maior necessidade para a Saúde são os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) usados por profissionais de saúde que prestam assistência aos pacientes com COVID-19, como médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem. Esses materiais também são utilizados pelas equipes de suporte que, eventualmente, precisam entrar no quarto, enfermaria ou área de isolamento. São de uso individual e se destinam a proteger estes profissionais de possíveis riscos de contágios.

ARRECADAÇÃO SOLIDÁRIA

Para auxiliar instituições sem fins lucrativos, que atuam com trabalho voluntário junto a grupos vulneráveis da sociedade, a Casa Civil lançou a campanha Arrecadação Solidária, no âmbito do programa Pátria Voluntária, que, desde abril, recebeu R$ 10,8 milhões de 3.904 doadores. A Fundação Banco do Brasil é responsável pela prestação de contas dos recursos arrecadados e pelo monitoramento das organizações sociais apoiadas.

Para doar produtos hospitalares e recursos financeiros para auxiliar o país no enfrentamento da pandemia da COVID-19, pessoas físicas e jurídicas devem acessar a página da campanha Todos por Todos. Para doações em dinheiro, o canal é a página do programa Pátria Voluntária.



Fonte: Ministério da Saúde