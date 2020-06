Detentos destroem celas e queimam colchões durante rebelião em presídio de Guajará-Mirim, RO

Presos da Casa de Detenção de Guajará-Mirim (RO) iniciaram uma rebelião com reféns na noite de domingo (31). Equipes do Grupo de Ações Penitenciárias (GATE) fizeram o controle no presídio nesta segunda-feira (1º). Celas ficaram destruídas e colchões foram queimados. Não há mortos.

Conforme um vídeo divulgado pelos próprios presos, a rebelião foi um protesto, pois alegam que sofrem maus-tratos por parte dos agentes penitenciários, como agressões e uso contínuo de spray de pimenta.

Os detentos também mostram dois reféns e falam sobre a super lotação do presídio. Com capacidade máxima de 10 presos, as celas chegam a ter 15 detentos.

Conforme informações de agentes, nenhum detento foi morto. Os servidores estão organizando o presídio, pois houve a queima de colchões e há celas destruídas.

A Rede Amazônica tentou falar com a direção do presídio, mas as ligações não foram atendidas até última atualização desta publicação. A reportagem tenta contato com a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) e aguarda retorno.

No fim de semana, a vigilância epidemiológica divulgou que um preso da penitenciária foi confirmado com o novo coronavírus. A direção informou que ele segue cumprindo pena em uma cela isolada e sem contato com os demais apenados.

Fonte: G1/RO