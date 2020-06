Em Ji-Paraná, PM prende foragido do Estado de Minas Gerais com 04 Mandados de Prisão e também apreende arma de fogo

Durante um patrulhamento de rotina, na tarde desta quarta-feira, dia 13, uma Guarnição de Rádio Patrulha avistou quatro indivíduos suspeitos trafegando em um veículo Corsa, registrado no município de Porto Velho/RO. Ao fazer uma busca minuciosa, os PM’s acabaram localizando dois cartuchos de calibre 32 no bolso de um dos passageiros, que é menor de idade.

Ele assumiu a propriedade das munições e falou que a arma estava em sua casa, localizada no bairro Jardim Capelasso. Ao chegar no endereço do adolescente, os militares encontraram uma espingarda calibre 32 e mais 06 munições intactas.

O padrasto do adolescente, identificado como Wesley Cardoso da Silva, admitiu que sabia sobre a arma, porém confirmou que o adolescente chegou com a arma em sua casa há poucos dias.

Ao fazer uma pesquisa nominal com os envolvidos na ocorrência, os militares acabaram constatando 04 Mandados de Prisão, expedidos pela Comarca de Governador Valadares/MG pelos crimes de Homicídio, Roubo e Porte Ilegal de Arma de Fogo, em desfavor do padrasto do adolescente.

Diante da situação, Wesley Cardoso e seu enteado foram conduzidos à UNISP, juntamente com a arma e as munições e apresentados à autoridade policial.



Fonte: Comando 190