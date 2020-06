PM fecha mais duas bocas de fumo e prende suspeitos em Ji-Paraná

As prisões aconteceram na noite do último sábado 30, nos bairros São Francisco e Val Paraíso em Ji-Paraná/RO.

De acordo com informações ao realizar patrulhamento na rua das Flores, no bairro São Francisco uma guarnição da PM se deparou com uma aglomeração de pessoas na varanda de uma residência tomando Tereré.

Ao se aproximarem no intuito de orientar a respeito do decreto sobre à Covid-19, e de posse de informações de que o local seria um comércio de entorpecente, os policiais flagraram um indivíduo identificado como Walisson Ribeiro Rodrigues em atitude suspeita.

Na residência os militares encontraram um tablete de maconha cortado, pesando cerca de 270 gramas e parangas embaladas para o comércio.

A segunda apreensão aconteceu por volta das 23h, após diversas denúncias através do 190, informando que em uma residência na rua Sebastião Geraldo no bairro Val do Paraíso havia uma movimentação de pessoas, entre elas usuários e ex-presidiários uma guarnição intensificou o patrulhamento nas proximidades.

Ao se aproximarem do local suspeito conhecido como “Boca do Chorão” os policias visualizaram dois adolescentes sentados na frente da casa e ao avistarem a viatura correram para dentro da residência sendo abordados em seguida.

No local os policiais se depararam com Julio César Ribeiro, apenado, e com ele os policiais encontraram seis parangas de “crack”, aproximadamente R$ 125 reais em dinheiro e diversos objetos de procedência duvidosa.

Diante dos flagrantes os suspeitos foram presos e conduzidos para a UNISP.

Fonte: Comando 190