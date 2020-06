Homem é encontrado morto dentro de seu apartamento, em Ji-Paraná

O corpo de Renato Alves da Silva, de 52 anos de idade, foi encontrado no começo da noite desta segunda-feira, dia 1, dentro de seu apartamento, localizado na Rua Santa Clara, no bairro Cafezinho, em Ji-Paraná. Os vizinhos desconfiaram do mal cheiro que estava saindo do apartamento e chamaram a Polícia Militar.

De acordo com testemunhas, Renato Alves morava sozinho e trabalhava em uma madeireira nas proximidades do bairro. “Ele estava desaparecido desde sábado, mas como ele era uma pessoa muito reservada, não nos preocupamos muito com seu desaparecimento”, falou uma das vizinhas.

A Perícia Técnica também compareceu no local e realizou os trabalhos de praxe, constatando, preliminarmente, que o homem faleceu de causas naturais.

Fonte: Comando 190