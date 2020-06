Mulher morre após carreta tombar na BR-364, a 13 Km de Vista Alegre do Abunã

Uma careta com de Santa Catarina capotou no final da noite deste domingo, dia 31, na altura do Km 988 da BR-364, a 13 Km do núcleo urbano de Vista Alegre do Abunã. O motorista, não identificado, estava embriagado e saiu ileso do acidente, mas uma mulher, identificada como Claudia Domingues Soares, de 47 anos, que estava no carona, morreu no local.

Sem ferimentos, o motorista foi levado para o Posto de Saúde do distrito e em seguida conduzido para o quartel da Polícia Militar, para aguardar a PRF, que foi acionada para a ocorrência. Após os trabalhos periciais, o corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal – IML, de Porto Velho.





De acordo com informações apuradas pelo site Ponta do Abunã, a carreta baú, de placa GPQ-4844, da cidade de Lages-SC, seguia com destino ao Acre, com uma carga de papel Higiênico. A polícia militar isolou a área e preservou a carga e o local do acidente até a chegada da Polícia Rodoviária Federal.

Fonte: Ponta do Abunã