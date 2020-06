População lota ruas do Centro de Manaus no segundo dia de reabertura parcial do comércio não essencial

O segundo dia de reabertura parcial do comércio não essencial durante a pandemia do novo coronavírus foi de movimentação intensa no Centro de Manaus. Por volta das 9h desta terça-feira (2), centenas de pessoas ocupavam as ruas. O Governo do Amazonas informou que decretou a reabertura, que teve início nesta segunda-feira (1º), após o comitê de crise observar redução no avanço da Covid-19 no estado.

O Amazonas registra, conforme boletim desta segunda, mais de 41 mil casos de infecções pelo novo coronavírus e mais 2 mil mortes. Há aproximadamente uma semana, os cemitérios públicos e privados da capital apresentaram queda no número de sepultamentos, chegando próximo à média diária antes da pandemia. Durante a pandemia, Manaus teve média histórica de mortes.

Nesta terça, o cenário em uma das principais avenidas do Centro mudou. Apesar do movimento comum, como acontecia antes da propagação do novo coronavírus, a maioria da população faz uso de máscaras de proteção. As lojas registram filas do lado de fora para controlar a quantidade de pessoas na parte interna dos estabelecimentos.

Para manter a permissão de abertura, as lojas devem seguir regras estipuladas pelo decreto do governo estadual, como exigir o uso de máscaras; fornecer álcool em gel; manter a distância de 1,5m entre as pessoas; e realizar a desinfecção do ambiente. Além disso, estão proibidos eventos como liquidações presenciais para evitar aglomerações.

A medida de reabertura gradual do comércio vale apenas para Manaus. Segundo o governo, caberá aos prefeitos do interior avaliar se a mesma medida é segura para cada município. Nesta terça, Wilson Lima declarou que “acredita ter superado o momento mais difícil do coronavírus”.

Desde segunda-feira (1º), está liberada a abertura de lojas de vestuário, calçados, artigos esportivos e para a casa, joalherias, bancas de revista, petshops, entre outras. O plano de reabertura está previsto para ser realizado em quatro ciclos (veja abaixo).

Veja abaixo o cronograma de reabertura, definido por ciclos:

1º ciclo – 1 de junho (grupos de risco não retornam)

Igrejas e templos (30% de ocupação, com eventos de 01 hora de duração e intervalo de, no mínimo, 05 horas entre um vento e outro)

Lojas de artigos esportivos e bicicletas (venda e reparo)

Lojas de artigos para casa

Lojas de vestuário, acessórios e calçados

Lojas de móveis e colchões

Atendimento presencial, médico e odontológico, sujeito a agendamento prévio

Joalherias e relojoarias

Comércio de artigos médicos e ortopédicos

Serviços de publicidade e afins

Petshops

Lojas de variedades

Agências de turismo

Concessionárias e revendas de veículos em geral

Óticas

Floriculturas

Bancas de revista em logradouros públicos

2º Ciclo – 15 de junho (grupos de risco não retornam)

Lojas de informática, comunicação, telefonia e materiais e equipamentos fotográficos

Lojas de brinquedos

Livrarias e Papelarias

Lojas de departamentos e magazines

Restaurantes, cafés, padarias e fast-food, para consumo no local

Comércio de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Lojas de eletrodomésticos, áudio e vídeo

Comércio de animais vivos

Comércio de bijuterias e semijoias

Comércio especializado de instrumentos musicais e acessórios

Comércio de equipamentos de escritório

Escritórios Contábeis

Escritórios de Imobiliárias

Assistência Técnica de eletrônicos, eletrodomésticos e demais itens

·Bancas de jornais e revistas em espaços internos

3º ciclo – 29 de junho (grupos de risco não retornam, inicialmente por duas semanas)

Lojas de artesanatos e souvenirs

Cabeleireiros, barbearias e outras atividades de tratamento de beleza

Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

Academia e similares

Comércio varejista de artigos de caça, pesca

Comércio de fogos de artifícios e artigos pirotécnicos

Comércio varejista de armas e munições

Stands de vendas de imobiliária

Reabertura de parques públicos, aparelhos urbanos e visitas a atrações turísticas

4º ciclo – 6 de julho (Grupos de risco voltam às atividades, exceto se não permitido por ordem médica)

Creches, escolas e universidades da rede privada

Cinema (capacidade máxima de 50%)

Outras atividades não contempladas nos ciclos anteriores

De acordo com o plano do governo, as exceções ficam para bares, casas de shows e eventos. Para essas atividades, ainda não há data. Já escolas das redes municipais, estadual e federal, ainda estão à definir.

Fonte: G1/AMAZONAS