Sobrinho mata tio com tiro de espingarda em Vista Alegre do Abunã

De acordo com informações de testemunhas, a vítima (A. R. B.), de 39 anos, foi atingido na região da virilha esquerda por um tiro de espingarda, efetuado por seu sobrinho/enteado (D. R.B), de 26 anos. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Regional de Extrema, mas não resistiu ao ferimento.

Ainda de acordo com informações apuradas pelo site Ponta do Abunã, a Polícia Militar realizava patrulhamento pelo centro da cidade, quando foi acionada por um motoqueiro que relatou que nas proximidade do comercial ZERO GRAU havia uma grande discussão e que tinha ouvido um disparo de arma de fogo.

Ao chegar no local, os policiais encontraram a vítima (A. R. B.) deitado no chão ensanguentado, sendo socorrido por algumas pessoas. E mais a frente, o autor do crime (D. R. B.) havia sido amarrado por populares e vizinhos. (D. R. B.) recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia, onde ficará a disposição da justiça.

Fonte: Ponta do Abunã