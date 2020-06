Ministério da Saúde já investiu R$ 1 bilhão para habilitar leitos exclusivos de UTI para pacientes COVID-19

O Governo do Brasil segue investindo em ações, serviços e infraestrutura para melhorar e ampliar a assistência necessária aos pacientes graves ou gravíssimos do coronavírus em todo o país, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Desde o início de abril já foram habilitados 7.441 leitos de UTI, sendo 231 de UTI pediátrica, voltados exclusivamente para o atendimento desses casos, gerando um investimento federal imediato na ordem de R$ 1 bilhão. Esse recurso já foi pago, em parcela única, aos estados e municípios e são voltados ao custeio desses leitos pelos próximos 90 dias ou enquanto durar a pandemia.

Na semana que compreende os dias 20/05 e 28/05, o Ministério da Saúde habilitou mais 1.299 leitos, sendo 6 deles de UTI pediátrica, ao custo de R$ 187 milhões. Desse total, 976 receberam habilitação na última quinta-feira (28). As portarias que autorizam o repasse dos recursos e garantem as habilitações foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) e contemplam nove estados: Bahia (47), Distrito Federal (95), Espírito Santo (77), Minas Gerais (20), Mato Grosso do Sul (10), Paraíba (63), Rio de Janeiro (436), Santa Catarina (125) e São Paulo (426). O gestor recebe o recurso mesmo que o leito não seja utilizado.

O pedido de habilitação para o custeio dos leitos Covid-19 é feito pelas secretarias estaduais ou municipais de saúde, que garantem a estrutura necessária para o funcionamento dos leitos. O Ministério da Saúde, por sua vez, garante o repasse de recursos destinados à manutenção dos serviços.

No início de abril o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 568, que dobrou o valor do custeio diário dos leitos UTI Adulto e Pediátrico de R$ 800 para R$ 1,6 mil, em caráter excepcional, exclusivamente para o atendimento dos pacientes com coronavírus. Com isso, esses leitos habilitados temporariamente já começam a receber o valor diferenciado do incentivo. Outros pedidos estão em análise pela pasta para publicação a qualquer momento.

VENTILADORES PULMONARES

O Ministério da Saúde também tem comprado e distribuído ventiladores pulmonares para reforçar a rede pública no atendimento aos pacientes graves do coronavírus. Entre abril e junho, a pasta já entregou 2.651 equipamentos para 22 estados brasileiros: Acre (30), Alagoas (30), Amapá (85), Amazonas (178), Ceará (75), Espírito Santo (70), Goiás (25), Maranhão (45), Pará (364), Paraíba (130), Paraná (20), Pernambuco (95), Rio de Janeiro (637), Rio Grande do Norte (80), Rondônia (65), Roraima (75), Santa Catarina (17), São Paulo (460), Sergipe (70), Piauí (20), Bahia (60) e Tocantins (20).

A distribuição dos respiradores pulmonares para os municípios e unidades de saúde é de responsabilidade de cada estado, conforme planejamento local. A pasta auxiliou ainda a assistência hospitalar militar, entregando 70 equipamentos ao Ministério da Defesa para o reforço das unidades de saúde das Forças Armadas. Somente este fim de semana, entre os dias 29 de maio e 02 de junho, foram entregues 1.039 equipamentos, dos quais 627 ventiladores de UTI e 412 ventiladores de transporte.

A compra de respiradores e outros materiais para o funcionamento das unidades hospitalares é de responsabilidade dos estados e municípios. Mas, devido à escassez mundial do equipamento diante do cenário de emergência em saúde pública por conta da pandemia do coronavírus, o Ministério da Saúde utilizou o seu poder de compra para fazer as aquisições em apoio irrestrito aos estados e municípios. As entregas levam em conta a capacidade instalada da rede de assistência em saúde pública, principalmente nos locais onde a transmissão do coronavírus está ocorrendo em maior velocidade.

HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Além da assistência aos pacientes com coronavírus, o Ministério da Saúde também tem trabalhado diariamente em ações, políticas e estratégias para cuidar dos pacientes que têm outros problemas de saúde não relacionados ao COVID-19 e que também necessitam de atendimento médico. No dia 21 de maio, a pasta publicou no Diário Oficial da União um investimento de R$ 3,2 milhões para habilitar 179 leitos em Hospitais de Pequeno Porte, que são unidades preparadas e equipadas para receber pacientes que precisam fazer tratamentos diversos, que não estão relacionados ao coronavírus. O objetivo é que os hospitais de referência e maior porte concentrem as internações dos pacientes graves ou gravíssimos do coronavírus. Com isso, a estratégia é investir, também, nos hospitais de pequeno porte para que eles ajudem a desafogar os atendimentos nos grandes centros.

Um levantamento feito pelo Ministério da Saúde no início de abril mostra que existem cerca de 15 mil leitos que podem ser usados no tratamento de pacientes de cuidados prolongados que não estão relacionados ao coronavírus. A autorização para essa medida foi publicada por meio de portaria no dia 08/04/2020 e prevê, em caráter excepcional, a utilização temporária desses leitos de cuidados prolongados para assistência dos pacientes crônicos, que não têm COVID-19, e que precisam de UTI e leitos clínicos.

De acordo com a portaria, podem participar da estratégia hospitais que tenham de 31 a 49 leitos, desde que tenham leitos SUS. O custeio varia de R$ 186 mil a R$ 294 mil e o valor será repassado de acordo com o tamanho e porte de cada unidade de saúde.

TABELA COM DETALHAMENTO DOS NOVOS LEITOS DE UTI HABILITADOS EM 28.05.2020

UF MUNICÍPIO ESTABELECIMENTO UTI ADULTO UTI PEDIÁTRICA VALOR BA Itabuna Hospital Calixto Midlej Filho 10 R$ 1.440.000,00 BA Ilheus Hospital de Ilheus 11 R$ 1.584.000,00 BA Camaçari CICC 16 R$ 2.304.000,00 BA Vitoria da Conquista Hospital são Vicente de Paula 10 R$ 1.440.000,00 DF Brasilia HRAN 20 R$ 2.880.000,00 DF Brasilia Hospital de Base 45 R$ 6.480.000,00 DF Brasilia Hospital Regional Santa Maria 30 R$ 4.320.000,00 ES Santa Tereza Hospital Madre Regina Protman 10 R$ 1.440.000,00 ES Aracruz Hospital São Camilo 20 R$ 2.880.000,00 ES Linhares Hospital Rio Doce 8 R$ 1.152.000,00 ES Colatina Hospital maternidade Silvio Avidos 39 R$ 5.616.000,00 MG Uberlândia Hospital Santa Catarina Anexo HMMDOLC 20 R$ 2.880.000,00 MS Ponta Porã Hospital Regional Regional Dr José de Simone Netto 10 R$ 1.440.000,00 PB Joao Pessoa Hospital Municipal Santa Isabel 20 R$ 2.880.000,00 PB Santa rita Hospital Metropolitano Dom Jose Maria Pires 32 R$ 4.608.000,00 PB Cajazeiras Hospital Regional de Cajazeiras 5 R$ 720.000,00 PB Patos Com. Hospitalar Dep. Janduy Carneiro 6 R$ 864.000,00 RJ Rio Bonito Hospital Regional Darcy Vargas 10 R$ 1.440.000,00 RJ São Gonçalo Pronto Socorro Central Dr Armando Gomes de Sá Couto 10 R$ 1.440.000,00 RJ São Gonçalo Hospital Infantil Darcy Souza Vargas 6 R$ 864.000,00 RJ Duque de Caxias Hospital São Jose 100 R$ 14.400.000,00 RJ Duque de Caxias Hospital municipal Moacir Rodrigues do Carmo 6 R$ 864.000,00 RJ Itaborai HMDU 13 R$ 1.872.000,00 RJ Itaocara Hospital Municipal Itaocara 7 R$ 1.008.000,00 RJ Itaperuna Hospital São Jose do Avai 10 R$ 1.440.000,00 RJ Marica Ernesto Che Guevera SMSM 10 R$ 1.440.000,00 RJ Miracema Hospital de Miracema 6 R$ 864.000,00 RJ Nova Friburgo Hospital Municipal Raul Serta 10 R$ 1.440.000,00 RJ Petropolis Hospital Alcides Carneiro 7 R$ 1.008.000,00 RJ Petropolis H. Municipal Dr. Nelson de As EARP 13 R$ 1.872.000,00 RJ Petropolis H C C 11 R$ 1.584.000,00 RJ Petropolis Benevicencia Portuguesa de Petropolis 10 R$ 1.440.000,00 RJ Petropolis Hospital Santa Tereza 7 R$ 1.008.000,00 RJ Petropolis Hospital Nossa Senhora Aparecida 37 R$ 5.328.000,00 RJ Rio de Janeiro SMS CER Leblon Ap 21 20 R$ 2.880.000,00 RJ Rio de Janeiro Hospital Ronaldo Gazololla AP 33 80 R$ 11.520.000,00 RJ Rio de Janeiro Hospital Municipal Albert Schweitzer Ap 51 10 R$ 1.440.000,00 RJ Rio de Janeiro Hospital Universitario Clementino Fraga Filho 21 R$ 3.024.000,00 RJ Rio de Janeiro Hospital Universitario Gaffre e Guingle 7 R$ 1.008.000,00 RJ Rio de Janeiro Hospital universitario Pedro Ernesto 7 R$ 1.008.000,00 RJ Tres Rios Hospital das Clinicas Nossa senhora da Conceição 8 R$ 1.152.000,00 RJ Valença Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi 10 R$ 1.440.000,00 SC Araranguá Hospital Regional de Aranraguá 10 R$ 1.440.000,00 SC Balneário Camboriu Hospital Municipal Ruth Cardoso 9 R$ 1.296.000,00 SC Caçador Hospital Maicé 10 R$ 1.440.000,00 SC Concórdia Hospital São Francisco 11 R$ 1.584.000,00 SC Florianópolis Hospital Universitário 8 R$ 1.152.000,00 SC Florianópolis Imperial Hospital de Caridade 5 R$ 720.000,00 SC Florianópolis Hospital de Florianópolis 10 R$ 1.440.000,00 SC Gaspar Hospital de Gaspar 10 R$ 1.440.000,00 SC Joinville Hospital Municipal São José 20 R$ 2.880.000,00 SC São José Instituto de Cardiologia 9 R$ 1.296.000,00 SC São José Hospital Regional Dr. Homero de Miranda Gomes 10 R$ 1.440.000,00 SC São Miguel do Oeste Hospital Regional Terezinha Gaio Basso 6 R$ 864.000,00 SC Timbó Hospital e Maternidade OASE 7 R$ 1.008.000,00 SP Americana Hospital municipal Dr.Waldemar Tebaudi 10 R$ 1.440.000,00 SP Americana H. São Francisco de Americana 10 R$ 1.440.000,00 SP Araraquara Santa Casa de Araraquara 10 R$ 1.440.000,00 SP Barretos Hospital do Amor Nossa Senhora 36 R$ 5.184.000,00 SP Bauru Hospital Estadual de Bauru 9 R$ 1.296.000,00 SP Bertoga Hospital Municipal de Bertoga 10 R$ 1.440.000,00 SP Botucatu Hospital de Clinicas da Faculdade de Medicina 30 R$ 4.320.000,00 SP Bragança Paulista H.Univ.Sao Francisco na Providencia de Deus 10 R$ 1.440.000,00 SP Bragança Paulista Hospital Bragantino 10 R$ 1.440.000,00 SP Campinas Hospital Unicamp 19 R$ 2.736.000,00 SP Campinas Maternidade de Campinas 4 R$ 576.000,00 SP Campinas Casa de Saude 8 R$ 1.152.000,00 SP Campinas Hospital Metropolitano 15 R$ 2.160.000,00 SP Guaruja Hospital Santo Amaro 10 R$ 1.440.000,00 SP Hortolandia H. e Mat.Munn.Gov. Mario Covas 10 R$ 1.440.000,00 SP Jundiai HCSVP 46 R$ 6.624.000,00 SP Piracicaba H.Dos Fornecedores de Cana de Piracicaba 8 R$ 1.152.000,00 SP Piracicaba Hospital Regional de Piracicaba 18 R$ 2.592.000,00 SP Piracicaba Santa Casa de Piracicaba 5 R$ 720.000,00 SP Praia Grande Com.Hospitalar Irma Dulce 20 R$ 2.880.000,00 SP Santo Andre H.Santo Andre Dr.Newton da Costa Brando 20 R$ 2.880.000,00 SP Santos Santa Casa de Santos 10 R$ 1.440.000,00 SP Santos H. Santo Antonio Santos 5 R$ 720.000,00 SP Santos H.M.Dr.Arthur Domingos Pinto 13 R$ 1.872.000,00 SP Santos Complexo Hospitalar dos Estivadores 10 R$ 1.440.000,00 SP Santos SEPROS 5 R$ 720.000,00 SP são Vicente Hospital São Jose São Vicente 10 R$ 1.440.000,00 SP são Vicente Hospital Municipal de São Vicente 11 R$ 1.584.000,00 SP Sorocaba Hospital Regional De Sorocaba 10 R$ 1.440.000,00 SP Sumare Hospital Estadual de Sumare 24 R$ 3.456.000,00 SP Ubatuba Santa Casa de Misericordia De Ubatuba 10 R$ 1.440.000,00 TOTAL 1.293 6 R$ 187.056.000,00

Fonte: Ministério da Saúde