Polícia Rodoviária Federal prende apenado instantes antes de colocar tornozeleira eletrônica

A Polícia Rodoviária Federal do Posto da Delegacia de Ji-Paraná vem realizando um belo trabalho e obtendo êxito durante as abordagens durante as fiscalizações, bem como contra o tráfico de drogas, recuperação de veículos roubados, apreensões de armas e recaptura de foragidos entre outras situações cotidianas. Já nesta segunda-feira, (01), a Polícia Rodoviária Federal obteve êxito em mais uma de suas abordagens, ao prender um apenado com dez munições de calibre 22, no momento que estava se deslocando para colocar a tornozeleira eletrônica. Durante a abordagem ao motociclista identificado como Leoni Pereira de Oliveira foi constatado que omesmo é inabilitado e ao realizar uma revista pessoal os Policiais encontraram em uma bolsa as munições e indagado onde adquiriu e para que havia adquirido o mesmo não soube responder, diante da situação Leoni recebeu voz de prisão e conduzido até a Unisp para as medidas cabíveis.

Fonte: Plantão Central