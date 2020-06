PERDEU – PM age rápido, apreende 11 quilos de Maconha e frustra inauguração de “Boca de Fumo”, em Ji-Paraná

Na tarde desta quarta-feira, dia 03, a Polícia Militar, através das Guarnições de Rádio Patrulha e CANIL do 2º BPM, acabaram com os planos de uma quadrilha que estavam preparados para inaugurar uma boca de fumo na Rua T-12, no bairro Val Paraíso, 2º Distrito de Ji-Paraná. Segundo a polícia, a festa de inauguração seria “regada” com muita droga e bebida.

De acordo com o Boletim Policial, registrado na UNISP, uma Guarnição da PM realizava patrulhamento de rotina pela Bairro Val Paraíso, quando, ao passar pela Rua T-12, próximo a Rua K-0, avistou dois suspeitos parado em frente de uma vila de apartamentos, em atitude suspeita.

Ao perceber que seriam abordados, os suspeitos correram para dentro do quintal e foram abordados já quase dentro do apartamento. Em poder de um deles, identificado como sendo David Wellington Leopoldino Marques, vulgo “Zóio”, apenado que está cumprindo pena com uso de tornozeleira por Tráfico de Drogas, os PM’s encontraram uma grande porção de Maconha.

Durante uma busca mais minuciosa pelo apartamento onde o apenado residia, os policiais encontraram duas munições de calibre 12, intactas e no apartamento vizinho, onde o outro suspeito estava se escondendo foi localizado mais drogas e um adolescente de 17 anos de idade.

Com o apoio do Canil do 2º BPM e de outras Guarnições de Rádio Patrulha, a equipe acabou localizando uma sacola preta, contendo 11 tabletes de Maconha, que estava escondido em um matagal, ao lado do apartamento.

O adolescente e a pessoa de Nicácio Castelo de Almeida falaram aos policiais que residiam na cidade de Porto Velho e que vieram para Ji-Paraná trabalhar com o “Zóio”. Eles também confessaram que trouxeram a droga e que fazem parte de uma facção criminosa.

A Polícia também informou que a quadrilha já estava preparada para inaugurar uma “Boca de Fumo”, que se chamaria “Boca do Zóio”.

Diante da situação, os envolvidos receberam voz de prisão e foram encaminhados à UNISP para providências.

Fonte: Comando 190