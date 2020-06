Google apoia Ministério da Saúde na divulgação do aplicativo Coronavírus-SUS

A partir de agora quem buscar a palavra coronavírus no Google tem a possibilidade de acesso direto ao aplicativo Coronavírus-SUS. Assim, além de mostrar a página oficial do Ministério da Saúde com informações exclusivas sobre a doença, o buscador também passa a divulgar o aplicativo desenvolvido pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS). O app busca esclarecer dúvidas da população sobre a COVID-19, com informações sobre os sintomas, como se prevenir e o que fazer em caso de suspeita de infecção.

A ferramenta é essencial para ajudar a informar as pessoas com dados oficiais e tem diversas funcionalidades, a começar com um questionário que ajuda a avaliar, em casos de suspeita de infecção, se os sintomas que a pessoa apresenta são compatíveis com a COVID-19. Nesses casos, o cidadão é orientado a buscar a unidade de saúde mais próxima para fazer atendimento, diagnóstico e iniciar o tratamento. Também é possível encontrar informativos, notícias oficiais atualizadas diariamente e dicas de como se prevenir e ajudar a se prevenir contra a doença, além de identificar os postos de saúde mais próximos, incluindo os horários de atendimento ao público.

Por meio do aplicativo, é possível enviar mensagens e alertas aos celulares e tablets, mesmo com app fechado ou não sendo utilizado naquele momento. Assim, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, responsável pela vigilância epidemiológica da pandemia do coronavírus no Brasil, pode disponibilizar comunicados para usuários em geral ou públicos específicos.

Aplicativo Coronavírus-SUS

Desde quando entrou no ar, em fevereiro, o aplicativo já conta com mais de 16 milhões de downloads nas duas lojas (Apple Store e Play Store) e está disponível para os sistemas Android e IOS. O aplicativo é gratuito e também permite acesso web.

Clique aqui para acessar o aplicativo Coronavírus-SUS

Fonte: Ministério da Saúde