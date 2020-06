Trator furtado em Rio Crespo, RO, pode ter sido trocado por drogas na Bolívia, diz Polícia Civil

Um trator que havia sido furtado na cidade de Rio Crespo (RO) no dia 5 de junho foi transportado para a Bolívia e trocado por drogas, segundo informações da Polícia Civil. Três pessoas foram presas pelo crime e as investigações continuam sendo realizadas para que sejam identificados os demais integrantes da quadrilha.

De acordo com o delegado Rodrigo Duarte, no último domingo (7), um caminhão foi visto em Epitaciolândia (AC) e Brasiléia (AC) com um trator em cima, mas os policiais não haviam identificado nenhuma irregularidade com os veículos. No entanto, como a situação era suspeita e as cidades fazem fronteira com a Bolívia, os agentes filmaram os veículos, mas não houve tempo de impedir que o trator fosse levado para o país vizinho.

Pouco tempo depois, o mesmo caminhão teria voltado da Bolívia e parado para fiscalização pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Acrelândia (AC). Durante revista, os policiais encontraram cerca de oito quilos de cocaína.

“Ao que tudo indica esse trator teria sido sido levado para a Bolívia, após ter sido furtado aqui no interior do nosso estado, e foi trocado, comercializado por cocaína. A partir daí a prisão em flagrante foi feita e foram iniciadas várias diligências no sentido de identificar a origem desse trator porque a polícia do Acre não sabia ainda dessa subtração. Mediante um intercâmbio de informações muito eficiente entre a polícia do Acre e a Rondônia, no decorrer da noite, a gente conseguiu identificar que o trator era esse furtado em Rio Crespo”, disse o delegado.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, durante investigações se descobriu que o caminhão tinha um “batedor”, um carro de passeio, que ia na frente passando informações. A placa desse carro foi registrada e informada à polícia de Rondônia para uma possível identificação dos suspeitos que haviam fugido.

Todas as forças policiais do estado foram acionadas para que, caso fosse avistado, o carro fosse apreendido e o condutor preso pelo flagrante de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. O veículo então foi identificado pela Polícia Militar em uma balsa e duas pessoas foram presas e levada para a Casa de Detenção de Nova Mamoré.

A polícia segue investigando o crime para que sejam identificados os demais integrantes da quadrilha e para a possível recuperação do trator.

Fonte: G1 RO