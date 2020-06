Ji-Paraná – Mulher se desespera com teste de COVID-19 positivo, vai no particular e dá negativo

Dona Lucineide da Silva Almeida de 45 anos, procurou na tarde desta segunda-feira (08), a redação do site Rondônia Atual, para contar a sua história, e experiência que resultou em muito choro e desespero.

Lucineide que sofre de problemas crônicos nos rins, e faz hemodiálise, recebeu em sua residência hoje, segunda-feira (08), enfermeiros da vigilância sanitária, que fazem parte da equipe de testagem rápida, do COVID-19.

Como lucineide faz parte do grupo de risco, foi submetida a testagem rápida, que deu reagente, positivo para COVID-19, mas ela tinha certeza que não era possível, haja vista que, vem tomando todos os cuidados, devido a sua saúde fragilizada.

Ao receber a notícia que estava com a doença, Lucineide “desabou” em prantos, o desespero foi total, sua mãe, uma idosa de 70 anos, entrou em pânico, ao saber que com a doença da filha, e agregado ao COVID-19, poderia se agravar.

Temendo pela vida da filha, e sendo uma família simples, de baixa renda, procurou ajuda de amigos e familiares para fazer uma “vaquinha” e conseguir dinheiro e fazer uma nova testagem, desta vez, em um laboratório particular da cidade de Ji-Paraná.

Uma equipe do laboratório particular, se deslocou até a casa de lucineide, no bairro Bosque dos Ipês, onde foi coletado material. Para surpresa, o teste deu negativo.

Não sabemos a eficácia da testagem rápida disponibilizada pela saúde pública, fato é que, a notícia de ser positiva no teste, deixa apavorado aquela pessoas que tem doenças pré existentes, e temem por suas vidas.

No município de Ouro Preto do Oeste, ocorreram problemas com a testagem, de 19 testados, 15 deu positivo, o que levantou enorme dúvida sobre o lote de testes, tanto que o prefeito da cidade pediu a suspensão das testagens. Aguns dos testes foram refeitos em Ji-Paraná em pessoas positivas em Ouro Preto, dando negativo.

Lucineide ainda relatou que, no desespero pagou 380,00 reais pela testagem no laboratório particular, e não sabe como vai pagar.

O problema é saber quantas das pessoas que estão isoladas, realmente estão com COVID-19.





Fonte: Rondônia Atual