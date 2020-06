Em Ji-Paraná, Coronafest com cerca de 80 convidados em chácara é fechada pela Polícia Militar

Na noite desta quarta-feira (10), por volta das 23h mais uma coronafest com cerca de 80 convidados foi fechada pela Polícia Militar em Ji-Paraná.

Apesar do decreto vigente proibindo festas, aglomerações em virtude do combate da pandemias do coronavírus, donos ou responsáveis por chácaras estão alugando para festas seus espaços.

Após denúncia via 190, de que em uma chácara localizada na atrás do bairro Capelasso, há cerca de 500 metros, estava acontecendo uma coronafest com dezenas de convidados, policiais rapidamente se deslocaram para o local, onde foi constatado a voracidade da informação.

No local haviam chegados cerca de 25 convidados, entre jovens e adolescentes. Iluminação instalada, som, muita vodka regada a energético, tudo pronto para “rachar a noite” rebolando.

No local havia produtos de limpeza, o que leva a crer, que após o “bodejado” iriam limpar o local, e aproveitar o feriado na piscina.

Os meninos vestido com camisetas gola polo abotoada até o pescoço, estilo funkeiros, as meninas shortinho mais curto do que “perna de cobra”.

Apesar do trabalho incansável da Polícia Militar, onde tem-se desdobrado para atender ocorrências de Roubos, Furtos, Maria da Penha entre outras, ainda “correm” por toda cidade para cuidar da saúde da população, fechando festas e similares, atuando na fiscalização.

Essa o ocorrência, teve início por volta das 23 horas, e término por volta das 03 horas da madrugada desta quinta-feira (11), onde foi apreendido iluminação, som, bebidas, pasmem senhoras e senhores, depois de um trabalho enorme dos policiais, o delegado que estava de plantão em Ji-Paraná, e pertence a comarca de Monte Negro liberou todo equipamento apreendido, um verdadeiro desestímulo.



Fonte: Rondônia Atual