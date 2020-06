Em Ji-Paraná, PM recupera motocicleta furtada em Ouro Preto do Oeste e prende dupla suspeita de receptação

Continuando na repressão aos roubos que aumentou consideravelmente nestes últimos dias na cidade, a Polícia Militar, em Ji-Paraná, intensificou as abordagens e por volta das 21h00, desta terça-feira, dia 09, uma Guarnição de Rádio Patrulha abordou dois indivíduos, já bem conhecido no meio policial, que estavam andando tranquilamente pela Rua T-23, no bairro JK.

Durante a abordagem, os PM’s localizaram uma corrente, aparentemente de ouro, que os dois suspeitos estavam tentando vender por um valor bem abaixo do que é praticado no mercado. Os suspeitos foram identificados como sendo Yslan Sérgio Conegundes dos Santos, de 18 anos e um adolescente de 17 anos de idade.

Diante da suspeita, os policiais foram até a casa do adolescente para conversar com seus responsáveis legais, mas ao chegar no local avistaram uma motocicleta que foi furtada na cidade de Ouro Preto, nesta segunda-feira, dia 08. Continuando com a busca no interior do apartamento onde o menor estava morando, juntamente com seu amigo Yslan, os policiais acabaram localizando vários produtos que foram roubados, principalmente de mulheres.

De acordo com o boletim de ocorrência, a dupla confessou que comprou a moto pelo valor de R$ 600 reais de um amigo e afirmaram que sabiam sobre a procedência ilícita. Eles também relataram que compraram os objetos roubados de um usuário de drogas por um valor irrisório.

Diante do flagrante pelo Crime de Receptação Dolosa, a dupla recebeu voz de prisão e foi conduzida à UNISP para procedimentos da Polícia Judiciária.

Após serem ouvidos pelo delegado plantonista, a dupla foi liberada para responder o crime em liberade.

Fonte: Comando 190