Governo de Rondônia aparelha com novos ventiladores pulmonares rede estadual de saúde para assistência a pacientes com Covid-19

Hospitais estaduais de Rondônia que atendem pacientes com Covid-19 foram aparelhados com 65 novos ventiladores pulmonares. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Fernando Máximo, os equipamentos são de extrema importância, pois garantem o suporte ao paciente quando os órgãos vitais são prejudicados e comprometem a respiração.

Dos 65 novos ventiladores pulmonares, 40 foram destinados aos leitos hospitalares e 25 portáteis para ambulâncias. Os aparelhos foram enviados pelo Ministério da Saúde para reforçar o combate à Covid-19 no Estado. “A parceria entre o governo federal e o Estado tem sido fundamental para no enfrentamento à pandemia”, destaca Fernando Máximo.

O Hospital Regional de Cacoal (HRC), referência na região do Café, responsável por atender pacientes com coronavírus de mais de 20 municípios, recebeu nove destes ventiladores. “Estamos abrindo dez leitos de UTI para Covid-19 na clínica cirúrgica com esses equipamentos. Na semana passada, recebemos mais nove bombas de infusão compradas pelo governo do Estado’’, detalha a diretora do HRC, Elizângela Carvalho .

Na capital de Rondônia, onde concentra o maior número de casos da doença, as unidades também foram reforçadas com os equipamentos. “Para o Cemetron (Centro de Medicina Tropical de Rondônia) foram 20 ventiladores. A Unidade de Assistência Médica Intensiva também recebeu esses equipamentos, assim como o Pronto Socorro João Paulo II, o que nos deu a possibilidade de ativar oito leitos de UTI e, ainda, doamos quatro desses ventiladores para a prefeitura de Porto Velho, que estão na UPA Sul’’, explicou o titular da Sesau.

O Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro também recebeu ventiladores pulmonares.

REFORÇO DE NOVOS EQUIPAMENTOS

O governo de Rondônia fez a compra de 50 monitores multiparâmetros que chegaram na segunda-feira (8) no Estado. Além de 41 focos cirúrgicos auxiliares, dois raios-X e um eletrocardiograma, exclusivos para o Hospital Regional de São Francisco do Guaporé.

Também foram adquiridos 20 aparelhos de ultrassonografia, 80 bombas de infusão, acessórios de gasoterapia, reguladores de monitores, 15 carrinhos de emergência e 15 cardioversores.

“Esses equipamentos auxiliam os profissionais nesse momento em que estamos enfrentando esse vírus. Agradeço o apoio incondicional do governador Coronel Marcos Rocha, que tem aberto todas as portas para que possamos comprar insumos, EPIs e equipamentos. Nosso maior objetivo é salvar vidas, e estamos lutando diuturnamente para isso”, destacou o secretário de saúde.

Todos esses equipamentos são para as unidades de saúde do estado: Centro de Medicina Tropical de Rondônia, Pronto Socorro João Paulo II, Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, unidade Assistência Medica Intensiva 24 Horas, Hospital Regional de Cacoal, Hospital Regional de São Francisco do Guaporé e Hospital Infantil Cosme e Damião.

Fonte: Secom – Governo de Rondônia