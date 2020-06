Ministério da Saúde já habilitou 8.575 leitos de UTI para coronavírus

O Ministério da Saúde segue preparando o Brasil diariamente com ações, serviços, infraestrutura, recursos, envio de insumos, medicamentos, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e habilitação de leitos de UTI para apoiar estados e municípios no enfrentamento à Covid-19. Entre abril e junho já foram habilitados 8.575 leitos de UTI exclusivos para pacientes do coronavírus que necessitam de internação, o que gerou investimento federal imediato de R$ 1,2 bilhão. Na última terça-feira (9) a pasta habilitou mais 734 leitos, que se somam aos 328 habilitados nesta quarta-feira (10). Para custear esses novos leitos foram investidos mais R$ 151,3 milhões.

As habilitações valem para o período de três meses ou enquanto houver necessidade em decorrência da pandemia. O recurso já foi repassado, em parcela única, aos estados e municípios contemplados. Cada leito recebe o dobro do valor normal do custeio diário para leitos de UTI, passando de R$ 800 para R$ 1.600. São leitos exclusivos para pacientes graves ou gravíssimos com coronavírus. Os recursos são repassados imediatamente após a publicação das portarias que autorizam as habilitações e os gestores recebem o valor ainda mesmo antes da ocupação do leito. A medida fortalece o Sistema Único de Saúde (SUS) e leva atendimento para todos os estados brasileiros, incluindo capitais, municípios maiores e, especialmente, pessoas menos protegidas no interior do país.

As novas habilitações, publicadas no Diário Oficial da União (DOU), contemplam a população de seis estados: Bahia (10), Minas Gerais (328), Pernambuco (284), Rio de Janeiro (111), Rondônia (15) e Rio Grande do Sul (314). Ao todo, são 1.062 novas habilitações feitas em dois dias, sendo 10 leitos de UTI pediátrica.

HABILITAÇÃO DOS LEITOS COVID-19

O pedido de habilitação para o custeio dos leitos COVID-19 é feito pelas secretarias estaduais ou municipais de saúde, que garantem a estrutura necessária para o funcionamento dos leitos. O Ministério da Saúde, por sua vez, garante o repasse de recursos destinados à manutenção dos serviços pelos próximos 90 dias ou enquanto houver necessidade de apoio e aporte federal devido à pandemia.

No início de abril o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 568, que dobrou o valor do custeio diário dos leitos UTI Adulto e Pediátrico de R$ 800 para R$ 1,6 mil, em caráter excepcional, exclusivamente para o atendimento dos pacientes com coronavírus. Com isso, esses leitos habilitados temporariamente já começam a receber o valor diferenciado do incentivo. Outros pedidos estão em análise pela pasta para publicação a qualquer momento.

Para solicitar a habilitação, basta que estados e municípios enviem um ofício ao Ministério da Saúde solicitando a abertura desses leitos. Os critérios para habilitações são bem objetivos e simples, para dar celeridade e legalidade na publicação de portaria habilitando leitos e transferir o recurso necessário o mais rápido possível.

EQUIPAMENTOS, INSUMOS E MEDICAMENTOS

O Ministério da Saúde já comprou e distribuiu 11,3 milhões unidades de medicamentos para auxiliar no tratamento do coronavírus. São 2,9 milhões de comprimidos de cloroquina e 8,4 milhões de cápsulas de oseltamivir.

Além disso, todos os estados brasileiros contam com um reforço de 115,2 milhões de equipamentos de proteção individual enviados pelo Governo do Brasil para auxiliar na proteção dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente no atendimento à COVID-19. São máscaras, máscaras N95, sapatilhas e toucas, óculos e protetores faciais, litros de álcool em gel, luvas entre outros.

A pasta também fez a entrega de mais de 10 milhões de testes para diagnóstico do coronavírus, sendo 3,1 milhões de testes RT-PCR e 7,5 milhões de testes rápidos. Essa é uma das maiores quantidades de testagem do mundo e ajuda o estado a entender o comportamento da doença e a ter um panorama real do comportamento da infecção na população.

RECURSOS HUMANOS

A parte de recursos humanos é outra área que tem recebido atenção especial do Ministério da Saúde, porque é necessário ter e investir em profissionais de saúde para atender as demandas da população. Por isso, a pasta já contratou mais de 6 mil profissionais de saúde para reforçar o atendimento ao coronavírus. São 6 mil vagas de médicos preenchidas este ano por meio do Programa Mais Médico Especial COVID-19.

Além disso, existem 954 mil profissionais cadastrados no Programa O Brasil Conta Comigo, sendo que 350,8 mil profissionais estão dispostos a atuar nas regiões onde houver maior necessidade. O Governo do Brasil já contratou e enviou 316 profissionais de saúde para o Amazonas e 86 para o Amapá, áreas onde o sistema de saúde quase entregou em colapso devido ao alto número de casos.

DETALHAMENTO DOS NOVOS LEITOS HABILITADOS – 9 E 10/6/2020

UF MUNICÍPIO ESTABELECIMENTO QTD. LEITOS ADULTO QTD. LEITOS PEDIÁTRICOS VALOR MG Barbacena Santa Casa de misericórdia 10 R$ 1.440.000,00 MG Barbacena Hospital Policlínica e Maternidade de Barbacena 10 R$ 1.440.000,00 MG Barbacena HospitalIbiapaba CEBAMS 5 R$ 720.000,00 MG Barbacena Hospital Regional de Barbacena DR. José Américo 6 R$ 864.000,00 MG Carangola Hospital Evangélico de Carangola 6 R$ 864.000,00 MG Caratinga Casu Irmã Denise 20 R$ 2.880.000,00 MG Coronel Fabriciano Hospital Dr. José Maria Morais 5 R$ 720.000,00 MG Divinópolis Hospital São João de Deus 10 R$ 1.440.000,00 MG Extrema Hospital e Maternidade São Lucas de Extrema 10 R$ 1.440.000,00 MG Governador Valadares Hospital Municipal de Governador Valadares 18 R$ 2.592.000,00 MG Ipatinga Hospital Márcio Cunha 10 R$ 1.440.000,00 MG Ipatinga Hospital Municipal de Ipatinga 7 R$ 1.008.000,00 MG Juiz de Fora Hospital Universitário da U. Federal de Juiz de Fora 8 R$ 1.152.000,00 MG Juiz de Fora HPS Dr. Mozart Geraldo Teixeira 18 R$ 2.592.000,00 MG Juiz de Fora Santa Casa de Misericórdia 5 R$ 720.000,00 MG Lagoa Hospital São Carlos 7 R$ 1.008.000,00 MG Montes Claros Hospital Universitário Clemente de Faria 20 R$ 2.880.000,00 MG Montes Claros Hospital Aroldo Tourinho 6 R$ 864.000,00 MG Montes Claros Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira 6 R$ 864.000,00 MG Montes Claros Hospital Santa Casa de Montes Claros 20 R$ 2.880.000,00 MG Montes Claros Fundação de Saúde Dílson de Quadros Godinho 8 R$ 1.152.000,00 MG Muriaé Casa de Caridade de Muriaé Hospital São Paulo 5 R$ 720.000,00 MG Patrocínio Hospital Santa Casa de Patrocínio 9 R$ 1.296.000,00 MG Patrocínio Hospital e Maternidade MED Center 5 R$ 720.000,00 MG Poços de Caldas Hospital Santa Lúcia Hospital do Coração 20 R$ 2.880.000,00 MG Poços de Caldas Santa Casa de Poços de Caldas 8 R$ 1.152.000,00 MG Pouso Alegre Hospital das Clínicas Samuel Libânio Pouso Alegre 18 R$ 2.592.000,00 MG Três Corações Fundação Hospitalar São Sebastião 10 R$ 1.440.000,00 MG Ubá Hospital Santa Isabel 10 R$ 1.440.000,00 MG Uberaba Hospital Regional José Alencar 20 R$ 2.880.000,00 MG Varginha Hospital Regional do Sul de Minas 8 R$ 1.152.000,00 RS Bento Gonçalves Hospital Tacchini 5 R$ 720.000,00 RS Canoas Hospital Pronto Socorro de Canoas Dep. Nelson Machezan 5 R$ 720.000,00 RS Encanto Hospital Santa Teresinha Encanto 5 R$ 720.000,00 RS Erechim Fundação Hospitalar Santa Teresinha de Erechim 5 R$ 720.000,00 RS Espumoso Hospital Notre Damesão São Sebastião 5 R$ 720.000,00 RS Farroupilha Hospital São Carlos 5 R$ 720.000,00 RS Gramado Hospital Arcanjo São Miguel 8 R$ 1.152.000,00 RS Passo Fundo Hospital São Vicente de Paula 20 R$ 2.880.000,00 RS Pelotas Hospital Escola da UF de Pelotas 20 R$ 2.880.000,00 RS Porto Alegra Hospital de Clinicas 85 R$ 12.240.000,00 RS Porto Alegre Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 80 R$ 11.520.000,00 RS Porto Alegre Associação Hospitalar Vila Nova 20 R$ 2.880.000,00 RS Santa Cruz do Sul Hospital Ana Nery 5 R$ 720.000,00 RS São Gabriel Hospital Santa Casa de São Gabriel 5 R$ 720.000,00 RS São Leopoldo Hospital Centenário 5 R$ 720.000,00 RS São Sebastião do Caí Hospital Sagrada Família 5 R$ 720.000,00 RS Sacucaia do Sul Fundação Hospitalar de Sapucaia do Sul 7 R$ 1.008.000,00 RS Soledade Hospital Frei Clemente 6 R$ 864.000,00 RS Taquari Hospital São José 10 R$ 1.440.000,00 RS Venâncio Aires Hospital São Sebastião Martir 8 R$ 1.152.000,00 PE Recife Hospital Getúlio Vargas 10 R$ 1.440.000,00 PE Recife Hospital Agamenon Magalhães 26 R$ 3.744.000,00 PE Recife Hospital Otavio de Freitas 33 R$ 4.752.000,00 PE Recife Hospital Nossa senhora das Graças 43 R$ 6.192.000,00 PE Caruaru Hospital Regional do Agreste Dr Waldemiro Ferreira 10 R$ 1.440.000,00 PE Caruaru Hospital Mestre Vitalino 10 R$ 1.440.000,00 PE Garanhus UPAE Antônio Simão dos Santos Figueira 5 R$ 720.000,00 PE Arcoverde Hospital Regional Rui de Barros Correia 3 R$ 432.000,00 PE Serra Talhada Hospital Prof. Agamenon Magalhães 10 R$ 1.440.000,00 PE Salgueiro Hospital Regional Inácio de Sá 5 R$ 720.000,00 PE Recife Hospital Correa Picanço 6 R$ 864.000,00 PE Olinda Maternidade Brites de Albuquerque 12 R$ 1.728.000,00 PE Palmares Hospital Regional de palmares Dr. Silvio Magalhães 10 R$ 1.440.000,00 PE Araripina Hospital e Maternidade Santa Maria 10 R$ 1.440.000,00 PE Garanhuns Casa de Saúde Perpetuo Socorro 10 R$ 1.440.000,00 PE Moreno Hospital Armindo Moura 20 R$ 2.880.000,00 PE Palmares HVU Hospital Vale do Uma 10 R$ 1.440.000,00 PE Recife Hospital e Maternidade Nossa Senhora do Ó 10 R$ 1.440.000,00 PE Recife Hospital Maria Lucinda 9 R$ 1.296.000,00 PE Recife IMIP- Instituto de medicina Integral Prof. Fenando Figueira 12 R$ 1.728.000,00 PE Recife IMIP- Instituto de medicina Integral Prof. Fenando Figueira 10 R$ 1.440.000,00 PE Recife Real Hospital Português 10 R$ 1.440.000,00 RO Porto Velho Hospital Samar 15 R$ 2.160.000,00 BA Serrinha Hospital Municipal de Serrinha 10 R$ 1.440.000,00 RJ Teresópolis Hospital das Clínicas 8 R$ 1.152.000,00 RJ Teresópolis Hospital São José 6 R$ 864.000,00 RJ Nova Iguaçu Hospital Geral de nova Iguaçu HGNI 20 R$ 2.880.000,00 RJ Saquarema Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth 6 R$ 864.000,00 RJ Rio de Janeiro Hospital Municipal Evandro Freire AP31 10 R$ 1.440.000,00 RJ Rio de Janeiro UERJ 35 R$ 5.040.000,00 RJ Rio de Janeiro MS HGB Hospital Geral de Bom Sucesso 11 RJ Magé Hospital Municipal de Santo A. Dr. Walter M. de Arruda 15 R$ 2.160.000,00 TOTAL 1.052 10 R$ 151.344.000,00

Saiba mais sobre coronavírus acessando nossa página especial

Fonte: Ministério da Saúde