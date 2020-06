Nota de Esclarecimento da PMRO

O Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia vem a público esclarecer que, em decorrência dos fatos ocorridos na data de hoje, 12, no Município de Jí-Paraná, onde um policial militar agiu, conforme demonstram imagens gravadas pela população local, em desacordo com o aprendizado dos bancos escolares militares, vindo supostamente a macular a integridade física de um cidadão, e ainda, determinar fechamentos de comércios de forma supostamente abusiva, o mesmo foi procurado após as informações colhidas por uma guarnição da Polícia Militar do 2º Batalhão, sendo abordado, preso e conduzido ao Batalhão local para a verificação da situação jurídica e conhecimento da realização do flagrante ou não, diante de elementos probatórios.

As medidas judiciais por parte do Comandante do 2º Batalhão, que é Autoridade de Polícia Judiciária Militar local, foram adotadas, sendo feito a prisão em flagrante delito do policial infrator, o qual ficará à disposição da Justiça Militar para esclarecimentos àquela. Reiteramos os votos de consideração e respeito a comunidade local.

Quartel em Porto Velho-RO, 12 de junho de 2020.

ALEXANDRE LUÍS DE FREITAS ALMEIDA – CEL QOPM

Comandante Geral da Polícia Militar de Rondônia

Fonte: Comunicação Social da PMRO