Em Ji-Paraná, carro capota várias vezes e condutor fica preso as ferragens – Fotos

O capotamento aconteceu na tarde deste domingo na linha 128, Gleba 37, zona rural do município de Ji-Paraná.

De acordo com informações o condutor de um veículo modelo Volkswagen Polo seguia pela referida estrada, quando em dado momento seu condutor veio perder o controle da direção capotando por várias vezes.

O veículo parou com as rodas para cima, com o condutor preso no interior.

O corpo de bombeiros rapidamente foi acionado, se deslocando até a referida Gleba, efetuando socorro do Senhor Bernardino até o Hospital Municipal, para atendimento emergencial.

Fonte: Rondônia Atual