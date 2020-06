Polícia Militar Ambiental realiza apreensão de um verdadeiro arsenal de arma de fogo e prende várias pessoas na Zona Rural de Ji-Paraná

Neste sábado, dia 13, a Polícia Militar Ambiental realizou uma Operação na Zona Rural de Ji-Paraná e apreendeu um verdadeiro arsenal de arma de fogo. No total, foram apreendidas 04 espingardas de diversos calibres, 01 garrucha calibre 28 e 01 pistola calibre 380.

De acordo com o comandante da Operação, Tenente Adlon, as equipes realizavam abordagem no travessão (setor da prainha) entre a linha 82 e o Km 70, a aproximadamente 10 KM do Distrito de Nova Colina quando abordou duas caminhonetes que seguiam sentido a Ji-Paraná.

Durante a revista, os PM’s acabaram localizando o armamento escondido atrás dos bancos dos veículos. Além do armamento, os policiais também localizaram animais silvestres mortos e limpos, como: Mutum, Jacaré e Paca.



Fonte: Comando 190