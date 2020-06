Deputado Ismael Crispin celebra destinação de ventiladores pulmonares para São Miguel do Guaporé

Atendendo uma solicitação feita pelo deputado Ismael Crispin (PSB), o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (Sesau), entregará na tarde desta terça-feira (16), dois ventiladores pulmonares para o município de São Miguel do Guaporé.

De acordo Ismael, esses ventiladores são essenciais para tratar pacientes com insuficiência respiratória e com quadros graves de Coronavírus. “Sabemos da importância deste equipamento e o quanto ele poderá ajudar os moradores de São Miguel do Guaporé. Mais uma vez gostaria de agradecer a atenção do Executivo, que sempre atende nossas demandas, expõe.

Segundo o parlamentar, mesmo contando com o equipamento, os moradores de precisam continuar seguindo as recomendações do Ministério da Saúde para reduzir os casos de covid-19 no município. “São Miguel do Guaporé já confirmou 573 casos, dos quais 257 estão em tratamento, 316 já estão curados e 06 estão internados. Infelizmente 06 pessoas não conseguiram vencer a luta contra o covid-19 e por isso as medidas recomendadas são tão importantes”, conclui Ismael.

Fonte: ALE/RO