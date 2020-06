Ismael Crispin pede intervenção do senador Marcos Rogério na aquisição de equipamentos hospitalares para São Miguel do Guaporé

Na tarde desta terça-feira (17), o deputado Ismael Crispin (PSB), esteve em reunião com o senador Marcos Rogério para pedir sua intervenção junto ao Ministério da Saúde do Governo Federal no atendimento ao ofício nº 089/GSMSMG/2020 da Secretaria Municipal de São Miguel do Guaporé que solicita equipamentos hospitalares para atender o Hospital Municipal Massao Okamoto.

“O nosso município está precisando do apoio de todos. Até o final do dia, 617 moradores de São Miguel testaram positivo para o Coronavírus. Muitos estão conseguindo se recuperar em casa, sem grandes complicações, mas precisamos estar preparados caso alguém precisa de assistência hospitalar”, explicou Ismael.

Segundo o parlamentar, foram solicitados 03 respiradores/ventilador pulmonar, 03 desfibriladores/cardioversor com monitor multiparâmetro, 03 eletrocardiógrafos portáteis e 05 bombas de infusão. “O senador Marcos Rogério foi muito receptivo e garantiu que em breve atenderá o nosso pleito”, finalizou.

Fonte: ALE/RO