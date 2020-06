Siga o dinheiro: como o MP descobriu que Queiroz pagou boletos de Flávio

Como registramos mais cedo, o Ministério Público do Rio de Janeiro identificou que pelo menos 116 boletos bancários de Flávio Bolsonaro referentes às mensalidades da escola de suas duas filhas e do plano de saúde da família foram pagos em dinheiro vivo. Provas colhidas pelos promotores indicam que os pagamentos foram feitos por Fabrício Queiroz.

Em um minucioso trabalho investigativo, os promotores obtiveram imagens de vídeo que mostram Queiroz pagando dois boletos na agência bancária dentro da Alerj, às 10:21 do dia 1º de outubro de 2018, em pleno período eleitoral.

A pedido do MP, o banco apontou que os boletos eram referentes à escola onde estudavam as filhas de Flávio Bolsonaro — um com valor de R$ 3,3 mil e outro de R$ 3,5 mil. A partir de uma análise do extratos bancários do senador e da mulher dele, os promotores constataram que o casal não efetuou nenhum saque compatível com os valores dos boletos próximo da data de pagamento.

Os promotores, então, confrontaram uma relação de pagamentos remetida pela escola com os débitos registrados nos extratos bancários de Flávio e da mulher. Notaram uma diferença de R$ 153,2 mil, quantia correspondente a 53 boletos bancários pagos com dinheiro em espécie de origem alheia aos rendimentos lícitos do casal.

Fonte: O Antagonista