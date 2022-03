11 capitais já decidiram dispensar máscara em locais abertos; veja lista

São Paulo decidiu retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre em todo o estado. Com a decisão, a capital paulista se junta a uma lista com outras 10 capitais que deixaram (ou marcaram uma data) para abandonar a exigência de uso, em espaços abertos, do acessório para proteger da Covid.

No Brasil, apenas a cidade do Rio de Janeiro decidiu abolir a obrigatoriedade também em ambientes fechados.

Em São Paulo, a determinação começa a valer na quarta-feira (9), enquanto em Manaus a previsão é dia 16. Nas outras capitais que tomaram a mesma decisão, a medida já está em vigor. As cidades que optaram pelo relaxamento apontam a “melhora de praticamente todos os indicadores da pandemia da Covid-19”.

Abaixo, veja o status pelo país:

Capitais que LIBERARAM o uso de máscara em LOCAIS ABERTOS E FECHADOS

Rio de Janeiro

Capitais que LIBERARAM o uso de máscara em LOCAIS ABERTOS

Belo Horizonte Boa Vista Brasília Campo Grande Florianópolis Macapá Manaus (a partir do dia 16/3) Rio de Janeiro São Luís São Paulo Teresina

Capitais que EXIGEM o uso de máscara em LOCAIS ABERTOS E FECHADOS

Aracaju Belém Cuiabá Curitiba Fortaleza Goiânia João Pessoa Maceió Manaus Natal Palmas Porto Alegre Porto Velho Recife Rio Branco Salvador Vitória

G1