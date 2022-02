12 dragas são destruídas em operação para combater garimpo de ouro no Rio Roosevelt, em RO

A Polícia Federal (PF) divulgou nesta quinta-feira (17) que destruiu 12 dragas que estavam sendo usadas ilegalmente na extração de ouro no rio Roosevelt, em Espigão D’Oeste (RO).

O flagrante de garimpo de ouro clandestino aconteceu na quarta-feira (16), através da operação Submerso.

Segundo a PF, a extração de ouro no rio estava em plena atividade e os agentes flagraram 12 dragas no percurso do rio.

Para extrair o ouro, os suspeitos usavam produtos tóxicos em um equipamento que revolve o fundo do rio e, por sucção, leva o material até a superfície.

O rio Roosevelt atravessa as Terras Indígenas Roosevelt, Zoró e Aripuanã.

G1