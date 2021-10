“A cada dia que passa, estou mais perto do gol”, diz Pelé após cirurgia

Pelé afirmou em sua conta no Twitter, nesta quarta-feira (20), que está “mais perto do gol a cada dia que passa” e pediu a seus seguidores que tomem “fôlego” para comemorar com ele em breve.

O jogador passou, no início de setembro, por uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino.

“Sugiro que comece a pegar fôlego para comemorar comigo, porque a cada dia que passa eu estou mais perto do gol”, escreveu Pelé na rede social, 20 dias após receber alta hospitalar da cirurgia.

Considerado por muitos o maior jogador de futebol de todos os tempos e tricampeão do mundo com a seleção brasileira, Pelé recebeu alta do Hospital Albert Einstein em São Paulo no dia 30 de setembro.

Em boletim, os médicos afirmaram que ele passará por quimioterapia após a retirada do tumor, detectado em exames de rotina.

Único homem a conquistar o título da Copa do Mundo por três vezes como jogador, Pelé fará 81 anos no sábado.

O ex-jogador sofreu uma série de problemas de saúde na última década, principalmente no quadril, e não consegue andar sem ajuda.

Fonte: CNN