Ação de vacinação é realizada em três residenciais de Porto Velho

x

Uma ação de vacinação será realizada nos residenciais Orgulho do Madeira, Morar Melhor e Cristal do Calama de 28 de novembro a 1 de dezembro, das 9h às 16h. O objetivo é atender crianças, adolescentes, adultos idosos e gestantes para aumentar a cobertura vacinal tanto de vacinas de rotina quanto de vacinas voltadas para a Covid-19.

A ação é da Prefeitura de Porto Velho com a Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa) promovem

No primeiro dia de ação, na segunda-feira (28), as equipes começam a imunização dos interessados no residencial Orgulho do Madeira, na Zona Leste da capital. As pessoas que desejam receber alguma dose de vacina devem se dirigir à quadra 609 no condomínio.

A partir de terça-feira (29) até a quinta-feira (1), as equipes também vão estar presentes nos residenciais Morar Melhor, na Zona Sul de Porto Velho, e no Cristal do Calama, localizado na Zona Leste.

Segundo a administração municipal, a partir desta segunda-feira (28) as crianças de 3 a 4 anos também vão poder receber a vacina contra Covid-19 em toda a cidade já que o Ministério da Saúde repassou um lote do imunizante.

G1