Acidente em Ji-Paraná resulta em uma vítima fatal e um ferido grave

Na noite de sexta-feira (14), um acidente grave foi registrado na Linha 94 com T-18, segundo distrito de Ji-Paraná. De acordo com informações coletadas no local, um veículo Fiat Strada seguia pela linha 94, sentido BR 364, quando chegou na T-18 e virou para sua esquerda, em direção ao bairro Orléans. Nesse momento, uma motocicleta Yamaha 125, com dois ocupantes, vinha em sentido contrário e colidiu violentamente com o carro.

Com o impacto, os dois ocupantes da motocicleta sofreram diversas fraturas pelo corpo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros no local, transportando as vítimas imediatamente para o Hospital Municipal. A Polícia Militar e a perícia técnica também foram chamadas para realizar as investigações necessárias.

Após as análises periciais, foi constatado que um dos ocupantes da motocicleta, identificado como Wellington, não resistiu aos ferimentos graves e acabou falecendo. O outro ocupante, que não teve seu nome divulgado, permanece internado no hospital em estado grave.

O acidente chocou os moradores da região e chamou a atenção para a importância de seguir as leis de trânsito e dirigir com responsabilidade. As autoridades responsáveis pela investigação do caso ainda não divulgaram mais informações sobre a causa do acidente e sobre possíveis medidas que serão tomadas.

Comando190