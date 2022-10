Acidente envolvendo duas motocicletas deixa um morto e dois feridos, em Ji-Paraná – VIDEO

Mais um trágico acidente aconteceu na cidade de Ji-Paraná, onde resultou na morte de uma pessoa e deixou dois gravemente feridos. O acidente aconteceu no começo da noite desta sexta-feira, dia 21, na Rua Pastor Paulo Leiva Macalão, no bairro JK.

De acordo com testemunhas, as motocicletas seguiam no sentido oposto, quando se chocaram de frente. O motociclista Wesley de Paula morreu na hora. A força do impacto foi tão forte que Wesley de Paula foi lançado em cima do capo de um veículo que passava pelo local.

Na outra moto estava o casal Rodrigo Avelino e Vitória Lorrayne. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Rodrigo Avelino sofre fraturas no braço e perna. Já sua passageira fraturou sua perna direita.

A câmera do circuito interno de um comércio filmou o acidente e as imagens impressionam. Assista:

Comando190