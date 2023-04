Acidente na BR-364, entre Ouro Preto e Ji-Paraná, deixa duas vítimas fatais após colisão entre Hilux e Corsa Sedan

Um grave acidente envolvendo uma Toyota Hilux e um Chevrolet Corsa Sedan deixou duas vítimas fatais na BR 364, no fim da noite deste sábado (15). Segundo informações apuradas, a Hilux com dois ocupantes, um pai e uma filha, seguiam sentido Ji-Paraná a Ouro Preto quando próximo à entrada do Morro Chico Mendes se depararam com o Corsa que seguia em sentido oposto.

Um motorista que seguia sentido Jaru relatou que retornava para sua cidade e seguia logo atrás da Hilux quando o Corsa invadiu a pista contrária, ocasionando a colisão frontal entre os veículos. No Corsa, seguiam dois jovens que vieram a óbito no local, um deles foi lançado para fora do veículo.

Já o pai e a filha que seguiam na caminhonete não sofreram nenhum arranhão. “Eles estavam traumatizados e chorando, ajudei a destravar as portas e retirá-los”, relatou uma testemunha. Uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada para prestar atendimento às vítimas, mas infelizmente, os dois jovens não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada para controlar o trânsito e realizar a perícia do local do acidente. A BR-364 ficou parcialmente interditada durante a madrugada deste domingo para o trabalho da PRF e remoção dos veículos envolvidos no acidente. As causas do acidente ainda serão investigadas pela polícia.

Comando190