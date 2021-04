Adelino Follador participa de entrega de veículo para Comunidade Terapêutica Kadosh

Instituição recebeu R$ 100 mil de emenda parlamentar do deputado

O deputado estadual Adelino Follador (DEM) participou, na manhã de quinta-feira (08), da entrega de um veículo, marca Fiat Grand Siena, para a Comunidade Terapêutica Kadosh, localizado na BR-364, Km 497, zona rural de Ariquemes.

O valor destinado, pelo parlamentar, para a instituição foi da ordem de R$ 100 mil, sendo R$ 50 mil para a aquisição do veículo e R$ 50 mil para compra de equipamentos eletroeletrônicos como: Refrigerador, freezer, liquidificador, paneleiro, caçarola, centrífuga, lavadora, roupeiro, mesas para refeitório com cadeiras, forno elétrico, fogão industrial, panela de pressão profissional, bebedouro industrial, bebedouro coluna branco e jogo de mesa em mármore com cadeiras.

A solicitação dos recursos foi feita pelo então vice-prefeito, Lucas Follador (DEM), em 2020, que levantou a demanda junto à direção da instituição e solicitou ao deputado Adelino, que autorizou a reserva do valor dentro de seu orçamento anual de emendas.

A tesoureira e coordenadora do Centro, Rosana, agradeceu ao deputado, destacando a grande necessidade e utilidade do veículo para o transporte dos profissionais voluntários que atendem na instituição, e também levar internos quando necessitam de atendimento médico, além de outras utilidades como transportes de alimentos e etc. Assim como os móveis e equipamentos eletroeletrônicos que serão adquiridos, essenciais para melhorar o ambiente na preparação de refeições, manutenção e mais proporcionar mais conforto a todos.

Adelino falou da importância da instituição, que atua na recuperação de dependentes químicos há 23 anos em Ariquemes. “O trabalho é social, sem fins lucrativos e depende da ajuda do poder público e da comunidade para continuar sendo realizado, se não fosse as instituições fazerem este trabalho o poder público teria que assumir essa responsabilidade, conheço o Silvio Viola, idealizador deste projeto, desde a minha adolescência, pois morávamos no mesmo município no Rio Grande do Sul e viemos no mesmo ano, em 1977, para Ariquemes, e acompanhei toda sua trajetória e trabalho”, concluiu.

Participaram do evento o vereador Tiago Viola (DEM), Pastora Carina Viola, voluntários e funcionários do Centro Terapêutico, imprensa e internos.

Fonte: https://noticiageral.com – com informações de Texto e foto: Assessoria